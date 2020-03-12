Причастия из одноразовых стаканчиков и воздержание от целования икон: ПЦУ о коронавирусе
12 марта, 2020, 14:23
Православная Церковь Украина призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ.
- Для эффективного сохранения от опасности важно иметь достоверную информацию о коронавирусе и пути его распространения, и, соответственно, об эффективных средствах профилактики, действий в случае обнаружения признаков болезни. Поощряем к изучению и практическому применению такой информации.
- В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадения в панику.
- Выполняя рекомендации специалистов в случае выявления признаков болезни или обоснованному основания считать себя принадлежащими к группе риска (пребывания в помещении или в контакте с лицом, имеющим признаки болезни, недавнее пребывание в местах, где болезнь значительно распространилась) следует оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания.
- Поощряем с повышенным вниманием относиться к личной гигиены, использовать эффективные средства дезинфекции.
- В Поместных Церквах, ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано употреблять ряд мероприятий, в частности:
- усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь;
- на время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) может быть поклонения / поклон перед ними, без целования;
- указано также может применяться к личным приветствиям и проявления уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословение;
- временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения;
- использование для запивки после принятия Причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора.
- При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничения на проведение регулярных богослужений.
- Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристии, причастия Тела и Крови Христовых, как к Таинству, что подается «во исцеление души и тела», а не как к потреблению пищи (1 Коринфянам 11: 20-30).
- И учения и многовековым реальный опыт бытия Церкви неоднократно доказывали и доказывают важность и действенность молитвы в преодолении кризисных явлений и вызовов. Поэтому важно в это время, когда и все человечество в целом, и Украина в частности переживают испытания - усилить молитвы к Богу за прекращение губительного поветрия, по исцеления больных и за врачей и всех, кто в настоящее время угроз жертвенно служит ближним.
На следующей неделе состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.
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