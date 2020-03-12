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Espreso.tvОбществоПричастия из одноразовых стаканчиков и воздержание от целования икон: ПЦУ о коронавирусе

Причастия из одноразовых стаканчиков и воздержание от целования икон: ПЦУ о коронавирусе


фото: realno.te.ua
Православная Церковь Украина призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ.

  1. Для эффективного сохранения от опасности важно иметь достоверную информацию о коронавирусе и пути его распространения, и, соответственно, об эффективных средствах профилактики, действий в случае обнаружения признаков болезни. Поощряем к изучению и практическому применению такой информации.
  2. В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадения в панику.
  3. Выполняя рекомендации специалистов в случае выявления признаков болезни или обоснованному основания считать себя принадлежащими к группе риска (пребывания в помещении или в контакте с лицом, имеющим признаки болезни, недавнее пребывание в местах, где болезнь значительно распространилась) следует оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания.
  4. Поощряем с повышенным вниманием относиться к личной гигиены, использовать эффективные средства дезинфекции.
  5. В Поместных Церквах, ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано употреблять ряд мероприятий, в частности:
  • усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь;
  • на время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) может быть поклонения / поклон перед ними, без целования;
  • указано также может применяться к личным приветствиям и проявления уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословение;
  • временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения;
  • использование для запивки после принятия Причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора.
  1. При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничения на проведение регулярных богослужений.
  2. Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристии, причастия Тела и Крови Христовых, как к Таинству, что подается «во исцеление души и тела», а не как к потреблению пищи (1 Коринфянам 11: 20-30).
  3. И учения и многовековым реальный опыт бытия Церкви неоднократно доказывали и доказывают важность и действенность молитвы в преодолении кризисных явлений и вызовов. Поэтому важно в это время, когда и все человечество в целом, и Украина в частности переживают испытания - усилить молитвы к Богу за прекращение губительного поветрия, по исцеления больных и за врачей и всех, кто в настоящее время угроз жертвенно служит ближним.

На следующей неделе состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.

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