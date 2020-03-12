Промоутер напугал Усика непредсказуемыми последствиями боя с Чисорой

12 марта, 2020, 13:09

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн предупредил украинского боксера об опасности его следующего соперника - британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, бросив вызов Чисоре, Усик пошел на большой риск.

"Вызвав Чисору, Усик взялся за непосильное дело. Дерек постоянно доказывал скептикам, что они ошибаются. Он стал одним из самых жестких и взрывчатых супертяжеловесов. 23 мая может произойти все что угодно", - сказал Хирн.

Он также назвал бой Усик - Чисора настоящим блокбастером в супертяжелом весе.

"В этот вечер бокса есть потенциал стать одним из лучших на арене O2. Это блокбастер в хэвивейта, который будет полон драмы. Усик уже стал любимцем британских болельщиков. Он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе всего в 15 боев. Теперь он пытается повторить свой подвиг в "королевском" дивизионе, соревнуясь с большими ребятами ", - рассказал Хирн.