Президент должен положить решительный конец попыткам организовать "прямые переговоры" между Украиной и террористами, - Львовский облсовет

12 марта, 2020, 14:58

Депутаты Львовского областного совета выразили глубокую обеспокоенность неверной оценкой ситуации на полях российско-украинской войны со стороны президента Зеленского

Об этом говорится в заявлении Львовского областного совета об ошибках Верховного Главнокомандующего Украины, президента Украины в оборонной и внешней политике:

"Мы, депутаты Львовского областного совета выражаем глубокую обеспокоенность неверной оценкой ситуации на полях российско-украинской войны и неуважением к жертвам войны за Украинскую Независимость, которую выражает Верховный Главнокомандующий.

Постоянные публичные высказывания о «замороженном конфликте», «там стреляют, ну постреливают» не соответствуют реальному положению на российско-украинском фронте, а средства «по мирному урегулированию» в виде разведения сил и средств только увеличили количество боевых столкновений и потерь по сравнению с данными штаба операции ООС с 2019 годом.

Считаем, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать выводы из реальной ситуации. Президент РФ не намерена прекращать войну. Наоборот, он использует каждую возможность, чтобы добиться фактического признания Украиной аннексии Крыма и части Донбасса.

В последнее время также стало известно о попытке организовать "прямые переговоры" между официальной государственной властью Украины и террористами, которые «представляют» оккупационные администрации частей Донецкой и Луганской областей.

Считаем, что президент Украины должен положить решительный конец таким попыткам, предупредив проявления государственной измены отдельными служащими Офиса президента Украины.

Без продуманной военной стратегии и доктрины по ведению боевых действий, никакие дипломатические усилия не дадут результата. Государство-агрессор понимает только силу ".