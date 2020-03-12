Повышение зарплат до уровня НАБУ: Баканов представил законопроект по реформе СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Документ содержит системные нововведения, заявили в СБУ.
"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его достаточно быстро », - заявил Баканов.
Среди основных новаций законопроекта: разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет новые приоритеты в ее работе. Также Служба откажется от несвойственных ей функций. Состоится демилитаризация СБУ.
Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательной противодействия угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобное. Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей.
СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.
Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек. При этом денежное довольствие будет повышенное после реформы до уровня НАБУ, ГБР и других вновь антикоррупционных органов.
- Законопроект № 3196 был зарегистрирован 10 марта. Инициатором представления выступил президент Владимир Зеленский . Проект закона был подготовлен на базе документа, который разработали специалисты СБУ и подали в Офис президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы.
Читайте также
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-