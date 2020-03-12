Повышение зарплат до уровня НАБУ: Баканов представил законопроект по реформе СБУ

12 марта, 2020, 13:10

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов надеется, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект закона "О Службе безопасности Украины", поданный президентом 10 марта

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Документ содержит системные нововведения, заявили в СБУ.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его достаточно быстро », - заявил Баканов.

Среди основных новаций законопроекта: разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет новые приоритеты в ее работе. Также Служба откажется от несвойственных ей функций. Состоится демилитаризация СБУ.

Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательной противодействия угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобное. Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей.

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек. При этом денежное довольствие будет повышенное после реформы до уровня НАБУ, ГБР и других вновь антикоррупционных органов.