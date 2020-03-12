Пограничники задержали на польской границе вертолет, который фурой пытались ввезти в Украину
12 марта, 2020, 18:18
В пункте пропуска "Краковец" на въезде в Украину пограничники задержали грузовик с вертолетом, который хотели незаконно провезти
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что иностранец должен был доставить в Бердичев Вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более $ 20 тыс.
Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы.
По предварительной информации, грузовик "Рено" с вертолетом прибыл на границу 11 марта.
Сейчас о грузе, который, вероятно, является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы.
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