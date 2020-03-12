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Espreso.tvОбществоПамятник Петлюре в Киеве назрел, - Дробович

Памятник Петлюре в Киеве назрел, - Дробович

В Киеве должен появиться памятник украинскому государственному и политическому деятелю Симону Петлюре

Об этом сказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Симон Петлюра один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник. Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство - это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности, это очень важная история. Это вопрос не героизации, а сохранение осознание того, что мы здесь не каких-то 30 лет, мы здесь укоренившиеся, это глубокое бурение в нашу историю и утверждение себя. И опять же по этому вопросу есть консенсус, поэтому памятник ему уже назрел. Вот есть мурал Петлюры в Киеве, это говорит о том, что народ уже определился ", - подчеркнул Дробович.

В то же время он отметил, что Симон Петлюра - один из выдающихся деятелей украинской государственности и украинцы имеют право ставить памятники любому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике.

"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре", - констатировал глава УИНП.

  • Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что Музей монументальной пропаганды советского тоталитарного режима планируют создать в городе Каховка Херсонской области на основе памятника "Легендарная тачанка".
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