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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли позиции возле Зайцевого, один военный ранен

Оккупанты обстреляли позиции возле Зайцевого, один военный ранен

Российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работу вражеских снайперов в районе Зайцевого.

По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь.

Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются.

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