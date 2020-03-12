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Espreso.tvОбществоОбстрел под Песками: шесть раненых в тяжелом состоянии, двое - в коме

Обстрел под Песками: шесть раненых в тяжелом состоянии, двое - в коме


фото: mil.gov.ua
Шестеро раненых украинских военных после обстрела военного автомобиля с украинскими солдатами возле Песков в Донецкой области находятся в тяжелом состоянии

О состоянии бойцов 12 марта сообщил главный врач медучреждения в Днепре Сергей Рыженко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения.

Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.

  • Стали известны имена двух военнослужащих ВСУ, который погиб в результате попадания ПТУР оккупантов в грузовик ГАЗ-66 в районе села Пески под Донецком.
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