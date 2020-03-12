Обстрел под Песками: шесть раненых в тяжелом состоянии, двое - в коме

12 марта, 2020, 16:05

Шестеро раненых украинских военных после обстрела военного автомобиля с украинскими солдатами возле Песков в Донецкой области находятся в тяжелом состоянии

О состоянии бойцов 12 марта сообщил главный врач медучреждения в Днепре Сергей Рыженко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения.

Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них - в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.