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Espreso.tvОбществоОбмен пленными не остановит новые аресты крымских татар в оккупированном Россией Крыму, - Чийгоз

Обмен пленными не остановит новые аресты крымских татар в оккупированном Россией Крыму, - Чийгоз


фото: eurosolidarity.org
Президент Украины Владимир Зеленский находится в иллюзии относительно того, что обмен пленными решит вопрос захвата новых заложников в оккупированном Россией Крыму

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз в эфире "Прямого".

"Иллюзия, которую лелеял президент со своей командой, что будет обмен, что в список включили крымских татар ... Мы сильно реагировали на эти посылы президента, говоря: давай обсудим, встретимся. Что значит обмен, списки? Впервые за это время мы совместно с Офисом президента подготовили списки. Только мы не знаем механизма. Но мы самое главное говорим: о чем можно рассуждать, если там только крымских татар более 300 000 в заложниках? Это живой товар ", - сказал он.

"Как можно в таких иллюзиях жить обществу? Он сказал: вот я обмен делаю. И все с надеждой ждут, что кого-то уволят. Простите, как можно себя чувствовать свободным, если точно знаешь, что твоих близких и соотечественников тоже арестуют. Рано утром ворвутся в дом, снова выломают двери, опять твои дети на всю жизнь психологически надорванные. Забросят их в автозак и посадят на 15 лет. Как ты, как крымский татарин, как украинец, как можешь ты чувствовать хорошо? " - отметил Чийгоз.

Он также отметил, что обмен пленными не решит вопрос многочисленных арестов и преследований крымских татар на территории оккупированного Крыма.

"Мы все должны предъявлять претензии. Мы должны говорить, что это не решение вопроса, пока территории оккупированы. И вот эта тональность, что у нас там людей убивают, а президент говорит, что" постреливают ", - добавил депутат.

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