ОАСК по иску Портнова отменил празднование годовщин героев ОУН-УПА
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Согласно сообщению, это решение суда от 12 марта удовлетворяет заявление Портнова "об обеспечении иска".
Суд считает обоснованным требование бывшего главы АП о приостановлении действия решения КГС от 27 февраля, "несмотря на имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения".
В частности, суд отменил празднование в Киеве в 2020 году памятных дат и юбилеев следующих личностей:
130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинской Державы;
6 февраля - 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА; 20 февраля 115 лет со дня рождения Власа Самчука, писателя публициста, журналиста;
24 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;
5 мая - 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";
12 ноября - 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;
12 декабря - 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, главы Провода Организации украинских националистов.
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