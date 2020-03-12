ОАСК по иску Портнова отменил празднование годовщин героев ОУН-УПА

12 марта, 2020, 18:17

Окружной админсуд удовлетворил иск бывшего главы администрации президента Януковича Андрея Портнова и отменил решение Киевского горсовета о праздновании в 2020 году годовщины деятелей Украины, среди которых борцы Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Согласно сообщению, это решение суда от 12 марта удовлетворяет заявление Портнова "об обеспечении иска".

Суд считает обоснованным требование бывшего главы АП о приостановлении действия решения КГС от 27 февраля, "несмотря на имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения".

В частности, суд отменил празднование в Киеве в 2020 году памятных дат и юбилеев следующих личностей:

130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинской Державы;

6 февраля - 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА; 20 февраля 115 лет со дня рождения Власа Самчука, писателя публициста, журналиста;

24 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;

5 мая - 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";

12 ноября - 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;

12 декабря - 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, главы Провода Организации украинских националистов.