Ни адреналина, ни эмоций: Верняев резко высказался об Олимпиаде без зрителей

12 марта, 2020, 17:03

Украинский гимнаст Олег Верняев не видит смысла проводить Олимпиаду-2020 в Токио без зрителей, которых могут не пустить на соревнования из-за коронавируса

Об этом сообщает iSport.ua.

По словам олимпийского чемпиона-2016 в упражнениях на брусьях, если соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса запретят посещать болельщикам, то Игры не будут иметь смысла.

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"Без зрителей - это бессмысленная Олимпиада. Я не вижу смысла в соревнованиях без болельщиков. Для кого тогда выступать? Для чего? Ни адреналина, ни эмоций. Это будет как тренировки, а не выступление. Конечно, если примут такое решение, то выбора не будет ", - сказал Верняев.