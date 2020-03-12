Ни адреналина, ни эмоций: Верняев резко высказался об Олимпиаде без зрителей
12 марта, 2020, 17:03
Украинский гимнаст Олег Верняев не видит смысла проводить Олимпиаду-2020 в Токио без зрителей, которых могут не пустить на соревнования из-за коронавируса
Об этом сообщает iSport.ua.
По словам олимпийского чемпиона-2016 в упражнениях на брусьях, если соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса запретят посещать болельщикам, то Игры не будут иметь смысла.
Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт
"Без зрителей - это бессмысленная Олимпиада. Я не вижу смысла в соревнованиях без болельщиков. Для кого тогда выступать? Для чего? Ни адреналина, ни эмоций. Это будет как тренировки, а не выступление. Конечно, если примут такое решение, то выбора не будет ", - сказал Верняев.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей.
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
- 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-