Неизвестные сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова
12 марта, 2020, 07:36
В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова
Об этом Фирсов написал в Facebook.
"Только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией ", - написал Фирсов.
Он предположил, что таким образом кто-то "оценил работу его команды во главе экоинспекции".
"Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ ... Значит ли это, что мы побоимся и остановимся? Разумеется, нет ", - добавил Фирсов.
Отметим, что Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.
- На последних выборах в Верховную Раду Фирсов шел по списку партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", которая не прошла в парламент.
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