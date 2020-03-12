 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНеизвестные сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

Неизвестные сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова

Об этом Фирсов написал в Facebook.

"Только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией ", - написал Фирсов.

Он предположил, что таким образом кто-то "оценил работу его команды во главе экоинспекции".

"Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ ... Значит ли это, что мы побоимся и остановимся? Разумеется, нет ", - добавил Фирсов.

Отметим, что Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.

  • На последних выборах в Верховную Раду Фирсов шел по списку партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", которая не прошла в парламент.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать