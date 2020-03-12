Неизвестные сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

12 марта, 2020, 07:36

В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова

Об этом Фирсов написал в Facebook.

"Только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией ", - написал Фирсов.

Он предположил, что таким образом кто-то "оценил работу его команды во главе экоинспекции".

"Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ ... Значит ли это, что мы побоимся и остановимся? Разумеется, нет ", - добавил Фирсов.

Отметим, что Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.