Невозможен "диалог", пока в "Изоляции" могут насиловать женщин: экс-заключенный "ДНР" Асеев назвал абсурдом выступление Сивохо
12 марта, 2020, 21:43
Журналист Станислав Асеев, который в декабря 2019 года был освобожден из плена террористов, высказал свое мнение относительно инцидента на презентации Сергея Сивохо "платформы примирения", где у него произошел конфликт с активистами
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодняшнее падение г. Сивохо - это толчок национальной боли, а не просто рука "азовца". Ибо невозможен "диалог со студентами", пока параллельно есть "Изоляция", где в это время могут насиловать наших женщин. Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем Освенциме. И дело тут не в фамилиях (Сивохо, Порошенко, Зеленский etc.) - это просто абсурд. По любым именем ", - написал Асеев.
- Напомним, 12 марта во время презентации Сергеем Сивохо "платформы примирения" у него произошел конфликт с активистами, во время которого Сивохо упал .
- Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохо на презентации "платформы примирения".
- У отделения полиции началась акция в поддержку задержанных активистов.
- Нацкорпус написал заявление в СБУ о государственной измене Сивохо.
- Отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении.
- 13 марта состоится суд над задержанными.
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