"Сегодняшнее падение г. Сивохо - это толчок национальной боли, а не просто рука "азовца". Ибо невозможен "диалог со студентами", пока параллельно есть "Изоляция", где в это время могут насиловать наших женщин. Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем Освенциме. И дело тут не в фамилиях (Сивохо, Порошенко, Зеленский etc.) - это просто абсурд. По любым именем ", - написал Асеев.