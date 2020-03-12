 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНевозможен "диалог", пока в "Изоляции" могут насиловать женщин: экс-заключенный "ДНР" Асеев назвал абсурдом выступление Сивохо

Невозможен "диалог", пока в "Изоляции" могут насиловать женщин: экс-заключенный "ДНР" Асеев назвал абсурдом выступление Сивохо

Журналист Станислав Асеев, который в декабря 2019 года был освобожден из плена террористов, высказал свое мнение относительно инцидента на презентации Сергея Сивохо "платформы примирения", где у него произошел конфликт с активистами

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодняшнее падение г. Сивохо - это толчок национальной боли, а не просто рука "азовца". Ибо невозможен "диалог со студентами", пока параллельно есть "Изоляция", где в это время могут насиловать наших женщин. Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем Освенциме. И дело тут не в фамилиях (Сивохо, Порошенко, Зеленский etc.) - это просто абсурд. По любым именем ", - написал Асеев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать