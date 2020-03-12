НБУ может пересмотреть годовой прогноз инфляции

12 марта, 2020, 17:48

Национальный банк Украины готов пересмотреть годовой прогноз инфляции в апреле

Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам заседания правления.

Январский прогноз НБУ предполагает инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако он может быть пересмотрен в зависимости от дальнейшего развития событий.

"До сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта было более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на товары, которые Украина импортирует прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинский валютный рынок пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью.

В НБУ отметили, что на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики; смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы; введение правительствами стран меры по недопущению распространения COVID-19.