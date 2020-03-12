На Херсонщине планируют создать музей монументальной пропаганды советского режима, - Дробович

12 марта, 2020, 16:54

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что Музей монументальной пропаганды советского тоталитарного режима планируют создать в городе Каховка Херсонской области на основе памятника "Легендарная тачанка"

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Все идет к концепции музея. Конечно, с большим скрипом, потому что там есть часть людей, преимущественно пожилого возраста, которые очень ностальгируют по Ленину и очень волнуются за Фрунзе. Но несмотря на то, что они не очень воспринимают, является поддержка инициативы со стороны главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, главы районной администрации, мэрии, а также активистов ", - сказал Дробович.

По словам главы Института нацпамяти, недавно он получил предложение по составу рабочей группы, которая должна разработать эту концепцию.

"Я надеюсь, что в течение весны мы эту концепцию выработаем и вынесем на общественное обсуждение. Если обобщить, то у меня сдержанный оптимизм в этом вопросе", - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему идею такого музея так и не реализовали в Киеве, Дробович отметил, что ключевой проблемой, по его мнению, является то, что исчез локомотив проекта.

"Сначала были активисты, которые вдохновили и зарядили представителей власти, но в какой-то момент центр инициативе исчез, и, соответственно, многие не против, но нет силы, которая вдохновенно бы это продвигала. Институт готов стать таким центром, если мы увидим, что в регионе это не сработает ", - добавил он.

Дробович отметил, что институт заинтересован, чтобы в первую очередь такой проект сделать в регионе, поскольку в Киеве и так очень много достопримечательностей.

"Если же в регионах никто не будет готов воспринять эту инициативу и поставить ее на системный порядок, тогда мы будем обращаться к Киевской администрации, Государственному управлению делами, ВДНХ, чтобы сделать музей там", - сказал глава УИНП.

По его словам, сейчас ведомство работает над общей концептуальной рамке различных музеев, например музея советского тоталитарного искусства, музея советской политической символики, музея советского быта и музея деятельности советских силовых органов.

"После того будем видеть, что делать дальше, или предоставить эту рамку органам местного самоуправления, или просить у министерства бюджеты на следующий год для этих музеев", - сказал Дробович.