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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранен украинской военный, Пески обстреляли из гранатометов

На Донбассе ранен украинской военный, Пески обстреляли из гранатометов


фото: Пресцентр ООС
11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, рядом с населенным пунктом Пески оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

11 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

 

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