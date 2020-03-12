На Донбассе ранен украинской военный, Пески обстреляли из гранатометов
12 марта, 2020, 07:58
11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В частности, рядом с населенным пунктом Пески оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
11 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
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