МИД готовит второй этап эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба

12 марта, 2020, 11:47

Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, находящемся в Ухане

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД по коронавирусу в мире, передает Еспресо.TV .

Кулеба отметил, что сейчас посольство Украины известно о 41 гражданина, находящегося в Ухане.

Он добавил, что пока в посольство Украины в Китае обратилось 10 украинский с просьбой об эвакуации.

Когда именно планируется эвакуировать людей, пока неизвестно.