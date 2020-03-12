МИД готовит второй этап эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба
12 марта, 2020, 11:47
Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, находящемся в Ухане
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД по коронавирусу в мире, передает Еспресо.TV .
Кулеба отметил, что сейчас посольство Украины известно о 41 гражданина, находящегося в Ухане.
Он добавил, что пока в посольство Украины в Китае обратилось 10 украинский с просьбой об эвакуации.
Когда именно планируется эвакуировать людей, пока неизвестно.
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