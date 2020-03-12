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Espreso.tvОбществоМИД готовит второй этап эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба

МИД готовит второй этап эвакуации украинцев из Китая, - Кулеба


фото: reuters
Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, находящемся в Ухане

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД по коронавирусу в мире, передает Еспресо.TV .

Кулеба отметил, что сейчас посольство Украины известно о 41 гражданина, находящегося в Ухане.

Он добавил, что пока в посольство Украины в Китае обратилось 10 украинский с просьбой об эвакуации.

Когда именно планируется эвакуировать людей, пока неизвестно.

 

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