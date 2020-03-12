Москва навязывает Украине экономическую ответственность за оккупированные территории, а слабый Зеленский выполняет указания Кремля, - Сюмар

12 марта, 2020, 17:08

Украине пытаются навязать экономическую ответственность за территории, которые она не контролирует

Об этом депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила в комментарии журналистам телеканала "Прямой" .

"Это - план Кремля, который приведет к федерализации и развалу нашего государства", - убеждена депутат.

Она отметила, что так называемый "диалог" с главарями ОРДЛО - это российский сценарий, не скрывают в Москве и то охотно реализуют в Киеве.

"Говорить с населением и говорить с главарями ОРДЛО - это российский нарратив и российская навязываемая стратегия показать, что в Украине идет гражданская война, внутренний конфликт. И заставить фактически центральную украинскую власть говорить с сепаратистами и боевиками фактически террористами, которые убивают украинцев. Это очень кризисная ситуация, которая может привести к глубокому обострению внутриполитической ситуации в Украине и не может коррелировать международными нормами. Потому что в Украине эти организации признаны террористическими и диалог с ними - это фактически преступление. Я уже не говорю о том, что мы отыгрывает российский сценарий", - убеждена Сюмар.

Она предупредила, что Зеленский таким образом фактически выполняет указания Кремля.

"Это дорога не к миру - это путь к федерализации, расколу, к российскому сценарию ослабления и уничтожения Украины. Правильно говорить диагноз - это по-честному. Нам пытаются навесить экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем. Нам навязывают сегодня, чтобы в Киеве боевики диктовали свои условия, что не будет воспринято украинцами и лишь обострять политическую ситуацию внутри страны. у нас местные выборы впереди - как на это отреагируют разные регионы, очень большой вопрос сегодня. Власть, когда она стала на этот путь, дожна бы отдавать себе отчет, куда этот путь должен привести ", - отметила Сюмар.

Она констатировала, что инициатором этого сценария однозначно является Москва, а реализует его ближайшее окружение президента Зеленского.

"Москва делает вид, что такой способ - это путь к тому, чтобы российские боевики прекратили стрелять. Но я уверена, что это не так, что это очередной обман, на который толкают украинцев. А кто выполняет так тщательно указания Москвы, предлагаю проанализировать. Очевидно, что есть все основания говорить, что Владимиру Зеленскому вокруг него есть люди, которые навязывают такую позицию, и эти люди ведут переговоры с Москвой", - убеждена Сюмар.

Она также прогнозирует, что попытки продвинуть российский план будут все более интенсивными. Зато Украина должна укреплять антипутинскую коалицию на Западе, усиливать партнерские отношения со странами ЕС, США и другими партнерами.

"Похоже, что украинская власть взяла курс на соблюдение таких указаний Кремля и не учитывает внутреннюю украинскую позицию, на позицию проукраинских и проевропейских политических сил. И вообще на общественное мнение в этом вопросе. Потому считается, что тот, кто достигнет мира, то наконец получит себе мечту повышения рейтинга. Вызов войны остается. Он является одним из ключевых. На фоне глобального кризиса нам надо искать другие пути, как разговаривать с Москвой, которая также страдает очень сильно от мирового экономического кризиса. И здесь нам нужно искать партнеров на Западе, а не пытаться найти общий язык с русскими, которые заинтересованы только в одном полном ослаблении и уничтожении Украины", - отметила Сюмар.

Она подчеркнула, что "Европейская Солидарность" совершенно не воспринимает такого развития событий, который предлагает действующая власть.

"Это не тот путь, который усиливает Украину, это ослабляет Украину. Это позволяет россиянам реализовывать свои сценарии. Мы противостояли им 5 лет. А сегодня слабая власть означает реализацию московских сценариев по уничтожению Украины. Мы за этим наблюдаем и призываем власти прекратить такие попытки, пытаться действовать защищая интересы Украины, а не пытаться наладить диалог с врагом", - отметила Сюмар.