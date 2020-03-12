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Espreso.tvОбществоКитай посоветовал странам с тяжелой эпидситуацией принять "необходимые меры", чтобы остановить пандемию коронавируса

Китай посоветовал странам с тяжелой эпидситуацией принять "необходимые меры", чтобы остановить пандемию коронавируса


фото: reuters
Главный эпидемиолог Китая считает, что если страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом примут необходимые меры, то пандемия коронавируса закончится в июне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

В Китае заявили, что страны должны принять необходимые меры.

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"Если страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом примут необходимые меры, то эпидемия закончится в июне", - заявил он.

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