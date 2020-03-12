Кулеба поручил посольству в Пекине помочь украинке с собакой вернуться из Китая

12 марта, 2020, 15:56

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал посольству Украины поручение способствовать украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Уханя из-за невозможности вывезти собаку, в оформлении необходимых документов на ее любимца

Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня утром я провел телефонный разговор с нашей согражданкой Анастасией, которая находится в Китае со своей собакой. Сейчас власти города Ухань позволили выезд за его пределы внутри Китая, то есть теперь можно путешествовать в пределах Китая жителям этого города. Госпожа Анастасия проявила интерес поехать в Пекин и пройти там все необходимые процедуры для надлежащего оформления своей собаки ", - рассказал Кулеба.

Он также проинформировал, что уже дал поручение посольству Украины в Пекине предоставить Зинченко содействие в переезде из Уханя в Пекин и прохождении всех необходимых процедур по оформлению документов на собаку.

"Я хочу этим конкретным случаем просто продемонстрировать вам, что мы будем идти на экстраординарные меры для защиты каждого гражданина Украины. Каждый гражданин, где бы он ни находился, находится под защитой украинского государства, не важно - он один, их двое или трое, мы за каждого будем бороться и каждого будем защищать ", - заявил Кулеба.