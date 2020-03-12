КС признал неконституционным предложенное Зеленским сокращение Верховного суда

12 марта, 2020, 09:13

Конституционный суд пришел к выводу, что отдельные положения принятой Верховной Радой судебной реформы не соответствуют Конституции

Об этом сообщает пресс-центр Конституционного суда.

Выявленные нарушения касаются предложенных изменений в законы Украины о: судоустройстве и статусе судей; Высшем совете правосудия.

После проверки производства по делу о соответствии законов Конституции Украины был закрыт, отмечается в сообщении. Конституционный суд рекомендовал Верховной Раде привести положения законов, в которых выявлены нарушения, в соответствии с Конституцией.

Отметим, что закон, в котором говорится в частности о сокращении Верховного суда до 100 судей и уменьшение их окладов с 75 до 55 прожиточных минимумов Рада приняла 16 октября 2019. Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" (№ 193-их) были внесены президентом Владимиром Зеленским.