 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКС признал неконституционным предложенное Зеленским сокращение Верховного суда

КС признал неконституционным предложенное Зеленским сокращение Верховного суда

Конституционный суд пришел к выводу, что отдельные положения принятой Верховной Радой судебной реформы не соответствуют Конституции

Об этом сообщает пресс-центр Конституционного суда.

Выявленные нарушения касаются предложенных изменений в законы Украины о: судоустройстве и статусе судей; Высшем совете правосудия.

После проверки производства по делу о соответствии законов Конституции Украины был закрыт, отмечается в сообщении. Конституционный суд рекомендовал Верховной Раде привести положения законов, в которых выявлены нарушения, в соответствии с Конституцией.

Отметим, что закон, в котором говорится в частности о сокращении Верховного суда до 100 судей и уменьшение их окладов с 75 до 55 прожиточных минимумов Рада приняла 16 октября 2019. Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" (№ 193-их) были внесены президентом Владимиром Зеленским.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать