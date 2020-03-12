Коронавирус в Италии: правительство закрыло все магазины, кроме продуктовых и аптек
Об этом сообщает ANSA, передает " Европейская правда ".
"Деятельность сельскохозяйственного, зоотехнического и агропродовольственного сектора, включая поставки, которые предлагают товары и услуги в связи с этой деятельностью, будет гарантирована в соответствии с гигиеническими и санитарными нормами", - сказал премьер-министр Джузеппе Конте.
Усиление карантина означает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых и аптек. В то же время закрыты будут парикмахерские, салоны красоты, питания, в том числе бары и рестораны.
По его словам, для достижения эффекта от новых усиленных мер придется подождать несколько недель.
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"Если цифры будут продолжать расти, что отнюдь не маловероятно, это не значит, что нам придется спешить с введением новых мер. Нам не следует вслепую бежать в пропасть. Мы должны мыслить ясно и быть ответственными", - заявил Конте.
Также он призвал сограждан не паниковать.
В стране на момент внедрения жестких мер были уже закрыты школы, спортзалы, музеи, ночные клубы.
- Напомним, в Италии за сутки обнаружили 2313 новых больных.
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