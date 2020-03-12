Коронавирус в Италии: правительство закрыло все магазины, кроме продуктовых и аптек

12 марта, 2020, 09:18

Правительство Италии объявило о новых ограничениях в попытке предотвращения распространения коронавируса в стране

Об этом сообщает ANSA, передает " Европейская правда ".

"Деятельность сельскохозяйственного, зоотехнического и агропродовольственного сектора, включая поставки, которые предлагают товары и услуги в связи с этой деятельностью, будет гарантирована в соответствии с гигиеническими и санитарными нормами", - сказал премьер-министр Джузеппе Конте.

Усиление карантина означает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых и аптек. В то же время закрыты будут парикмахерские, салоны красоты, питания, в том числе бары и рестораны.

По его словам, для достижения эффекта от новых усиленных мер придется подождать несколько недель.

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