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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: планируется закрытие 70% пунктов пропуска на границе, - Кабмин

Коронавирус в Украине: планируется закрытие 70% пунктов пропуска на границе, - Кабмин

Ни один пункт пропуска на украинской границе пока не закрыли, они работают в штатном режиме, однако в ближайшее время Кабмин ограничит количество работающих пунктов пропуска
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
 
К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

"По состоянию на сейчас не закрыто ни одного пункта пропуска на украинской границе из-за коронавируса. Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабмин ограничит количество действующих пунктов пропуска.

Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале.

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