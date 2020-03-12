Коронавирус: премьер Канады Трюдо ушел на карантин

12 марта, 2020, 19:33

Глава правительства Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, похожие с симптомами коронавируса

Об этом сообщает ВВС Украина.

У его жены, Софи Грегуар-Трюдо появились легкие симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон.

Сейчас ее проверяют врачи и до появления результатов она вместе с мужем будет оставаться дома.

У самого Джастина Трюдо никаких симптомов болезни нет, однако ближайшие встречи, запланированные ранее, отложили на неопределенный срок.

Трюдо будет исполнять обязанности премьер-министра из дома.

По состоянию на 12 марта в Канаде зафиксировано 130 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, один из которых - смертельный.

В среду страна выделила 1 млрд долларов на борьбу с распространением заболевания.