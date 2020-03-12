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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Китай объявил о преодолении пика эпидемии

Коронавирус: Китай объявил о преодолении пика эпидемии


фото: reuters
Государственный комитет здравоохранения Китая объявил о преодолении пика эпидемии коронавируса в стране

Об этом заявил представитель Госкомитета Ми Хен, сообщает телеканал CGTN.

По словам Ми Хена, количество новых случаев заражения сокращается.

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Он отметил, что эпидемия вируса остается под контролем.

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавируса - минимум с начала ведения ежедневной статистики.

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По состоянию на вечер 11 марта количество инфицированных коронавируса COVID-19 во всем мире приблизилось к 125 000 человек. На планете уже более 110 стран, где обнаружили вирус - среди них и Украина.

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