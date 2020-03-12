Коронавирус: Китай объявил о преодолении пика эпидемии
12 марта, 2020, 11:58
Государственный комитет здравоохранения Китая объявил о преодолении пика эпидемии коронавируса в стране
Об этом заявил представитель Госкомитета Ми Хен, сообщает телеканал CGTN.
По словам Ми Хена, количество новых случаев заражения сокращается.
Читайте также: Коронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой
Он отметил, что эпидемия вируса остается под контролем.
За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавируса - минимум с начала ведения ежедневной статистики.
Читайте также: ВОЗ объявила пандемию коронавируса
По состоянию на вечер 11 марта количество инфицированных коронавируса COVID-19 во всем мире приблизилось к 125 000 человек. На планете уже более 110 стран, где обнаружили вирус - среди них и Украина.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-