Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа по Ирану
Как сообщает DW , за принятие документа проголосовали 227 членов Палаты представителей, 186 конгрессменов выступили против.
Документ запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без предварительного одобрения Конгресса.
Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на документ.
"Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет резолюцию", - написал инициатор резолюции, сенатор-демократ Тим Кейн в своем Twitter.
A bipartisan majority in both the Senate and House has now made clear that we should not be engaged in hostilities with Iran without a vote of Congress. If President Trump is serious about his promise to stop endless wars, he will sign this resolution into law. https://t.co/mUucLTq2RW- Tim Kaine (@timkaine) March 11, 2020
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