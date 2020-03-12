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Espreso.tvОбществоКонгресс США ограничил военные полномочия Трампа по Ирану

Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа по Ирану


фото: reuters
Конгресс США в среду, 11 марта, принял резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента страны Дональда Трампа по Ирану

Как сообщает DW , за принятие документа проголосовали 227 членов Палаты представителей, 186 конгрессменов выступили против.

Документ запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без предварительного одобрения Конгресса.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на документ.

"Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет резолюцию", - написал инициатор резолюции, сенатор-демократ Тим Кейн в своем Twitter.

 

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