Конфликт активистов и Сивохо: 13 марта состоится суд над задержанными, - движение сопротивления капитуляции
12 марта, 2020, 21:00
13 марта состоится суд над задержанными во время схватки на презентации Сергеем Сивохо "платформы примирения", где у него произошел конфликт с активистами
Об этом сообщил Движение сопротивления капитуляции в Facebook.
"Завтра будет суд над задержанными азовцами. О времени и месте сообщим позже", - отметили в сообщении.
- Напомним, 12 марта во время презентации Сергеем Сивохо "платформы примирения" у него произошел конфликт с активистами, во время которого Сивохо упал.
- Полиция задержала 15 человек за толчок Сивохо на презентации "платформы примирения".
- У отделения полиции началась акция в поддержку задержанных активистов.
- Нацкорпус написал заявление в СБУ о государственной измене Сивохо.
- Отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении.
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