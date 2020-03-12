 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонфликт активистов и Сивохо: 13 марта состоится суд над задержанными, - движение сопротивления капитуляции

Конфликт активистов и Сивохо: 13 марта состоится суд над задержанными, - движение сопротивления капитуляции

13 марта состоится суд над задержанными во время схватки на презентации Сергеем Сивохо "платформы примирения", где у него произошел конфликт с активистами

Об этом сообщил Движение сопротивления капитуляции в Facebook.

"Завтра будет суд над задержанными азовцами. О времени и месте сообщим позже", - отметили в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать