Как будут работать банки во время карантина. Инфографика НБУ

12 марта, 2020, 13:38

В Национальном банке Украины объяснили, как будет работать финансовый сектор во время карантина в связи с распространением вируса COVID-19

Об этом говорится на странице НБУ в фейсбуке.

На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.

Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. "Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают $ 26 млрд", - отметили в НБУ.

Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Также в НБУ готовы обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.