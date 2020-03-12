Как будут работать банки во время карантина. Инфографика НБУ
Об этом говорится на странице НБУ в фейсбуке.
На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.
Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.
Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. "Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают $ 26 млрд", - отметили в НБУ.
Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.
Также в НБУ готовы обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.
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