Формула-1: Гран-при Австралии отменили из-за пандемии коронавируса
12 марта, 2020, 19:50
Гран-при Австралии отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает BBC .
Данную информацию источник получил от руководства "Формулы-1". С Гран-при Австралии в полном составе снялась команда "Макларен" из-за того, что у одного из ее сотрудников был обнаружен коронавирус. Других больных среди сотрудников команд пока не обнаружено.
Из-за пандемии коронавируса уже был отложен Гран-при Китая, а также старт сезона в MotoGP.
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- 5 февраля из-за вспышки коронавируса был отменен этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" Гран-при Китая.
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