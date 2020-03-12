Формула-1: Гран-при Австралии отменили из-за пандемии коронавируса

12 марта, 2020, 19:50

Гран-при Австралии отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает BBC .

Данную информацию источник получил от руководства "Формулы-1". С Гран-при Австралии в полном составе снялась команда "Макларен" из-за того, что у одного из ее сотрудников был обнаружен коронавирус. Других больных среди сотрудников команд пока не обнаружено.

Из-за пандемии коронавируса уже был отложен Гран-при Китая, а также старт сезона в MotoGP.

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