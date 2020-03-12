Фондовые рынки снова падают после однодневного восстановления

12 марта, 2020, 10:38

После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, а президент США Дональд Трамп предложил запретить въезд в страну из Европы, фондовые индексы вернулись к падению