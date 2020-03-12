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Espreso.tvОбществоФондовые рынки снова падают после однодневного восстановления

Фондовые рынки снова падают после однодневного восстановления

После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, а президент США Дональд Трамп предложил запретить въезд в страну из Европы, фондовые индексы вернулись к падению

В частности, Dow Jones упал на 5,9%, S & P 500 - на 4,9%, а Nasdaq Composite - на 4,7%.

Европейский сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,7% после роста на 2,3% днем ранее.

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  • Напомним, 9 марта цены на нефть Brent и WTI упали почти на треть после провала переговоров стран ОПЕК о снижении уровня добычи.
  • Впоследствии обвалились и мировые фондовые рынки. В частности, индекс Dow Jones в понедельник потерял 7,8%, S & P 500 - 7,6%, а Nasdaq Composite снизился на 7,3%. Во вторник цены на нефть и фондовые рынки по всему миру отыграли часть падения.
 
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