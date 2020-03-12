Есть ли у нас план? - Виктория Сюмар рассказала о первоочередных мерах на фоне пандемии коронавируса
Об этом написала депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на своей странице в социальной сети Facebook .
"Необходимо наладить систему информирования как предотвратить заболевания, как соблюдать карантин, как действовать в случае обнаружения симптомов. Это социальная реклама, группы в соцсетях, централизованные смс-рассылки. Обеспечить соблюдение карантина. Как должностным лицам, так и гражданам. Города должны быть готовы не только ограничивать массовые собрания, но и проводить дезинфекцию общественного транспорта, защиту работников бытовой сферы ", - написала Сюмар.
По ее словам, важно наконец внедрить систему диагностики, которая пока не работает: лаборатории на местах, наличие там тест-систем, возможность диагностики в КПП, аэропортах.
"Усилить контроль на границе и обеспечить места для карантина лиц с симптомами. Подготовить систему здравоохранения: 1) подготовка палат интенсивной терапии, 2) закупка аппаратов искусственного дыхания, 3) защиту медицинских работников; 4) изменение логистики в больницах 5) мониторинг "группы риска" - больных хроническими болезнями, люди старшего возраста и индивидуальная работа с ними ", - отметила Сюмар.
Кроме того, необходимо обеспечить изменения в законы и перераспределение бюджета, учитывая новые вызовы.
"Их - вызовов - много. Все в одной лодке. Это тест на взрослость для всех. И время действовать по - взрослому", - добавила депутат.
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