День в зоне ООС: два обстрела со стороны оккупантов, один военный ранен

12 марта, 2020, 18:30

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного.

Вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечена работа снайперской пары.

Сегодня, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.