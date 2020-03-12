День в зоне ООС: два обстрела со стороны оккупантов, один военный ранен
12 марта, 2020, 18:30
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного.
Вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечена работа снайперской пары.
Сегодня, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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