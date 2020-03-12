Дела Майдана: суд арестовал на 60 суток подозреваемого в похищении и убийстве активиста Вербицкого, - Луценко

12 марта, 2020, 15:26

Суд отправил под стражу на 60 дней Сергея Мисливого, подозреваемого в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года

Об этом сообщил Игорь Луценко в Facebook.

"Суд арестовал на 60 дней Мисливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня", - написал он.

По данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева. После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу. В конце Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил.