 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДела Майдана: суд арестовал на 60 суток подозреваемого в похищении и убийстве активиста Вербицкого, - Луценко

Дела Майдана: суд арестовал на 60 суток подозреваемого в похищении и убийстве активиста Вербицкого, - Луценко


фото: news42
Суд отправил под стражу на 60 дней Сергея Мисливого, подозреваемого в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года

Об этом сообщил Игорь Луценко в Facebook.

"Суд арестовал на 60 дней Мисливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня", - написал он.

По данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева. После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу. В конце Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил.

  • 12 марта следователи ГБР совместно с СБУ во исполнение постановления суда задержали человека, подозреваемого в похищении и истязании участников мирных акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать