Декоммунизация на оккупированных территориях должна иметь переходный режим, - Дробович

12 марта, 2020, 10:01

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что декоммунизация на оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим

Об этом он заявил в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"Сейчас активно обсуждают проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим", - сказал Дробович.

По его словам, власть должна иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на тех территориях.

"Очевидно, что самые элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, разумеется, правильно проговорено с обществом", - подчеркнул глава УИНП.