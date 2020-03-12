Cкажи f * ck you, а он подумает, что я пожелал доброго утра, - Чисора поиздевался над английским Усика

12 марта, 2020, 11:44

Соперник Александра Усика британец Дерек Чисора пошутил из незнания украинским боксером английского языка

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам британского тяжеловеса, Усик вообще не понимает английского языка, поэтому он постарается не обижать украинского боксера во время раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, просто оскорбляя Усика. Этот поединок сделан для фанатов. Если я скажу f * ck you, он подумает, что я пожелал ему доброго утра. Он вообще не понимает английского. Но он хороший парень, не делает ничего плохого. Он смешной, ему нравится жизнь. Он добился очень много всего за четыре года. Я большой фанат Усика ", - сказал Чисора.