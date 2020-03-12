Британская группа Coldplay во второй раз сняла клип в Киеве

12 марта, 2020, 18:59

Британская группа Coldplay сняла клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life в Киеве

Об этом пишет The Village Ukraine. Над видео работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года.

На первых кадрах можно увидеть ЖК Chicago Central House возле станции метро Олимпийская. После этого в видео появляются Старовокзальная улица, ТЦ Украина и Premier Hotel Lybid.

Также в клипе присутствуют машины с шаурмой, мафы, магазины и аптеки.

Политическую антиутопию на трек Trouble In Town сняла ирландская режиссер Айофе МакАрдл, известная по сотрудничеству с группой U2.

Маски специально для видеоработы Coldplay изготавливали в Лондоне.

Это уже не первый клип Coldplay, над которым работала украинская компания Radioaktive Film. Ранее они вместе с днепровской студией Gloria FX сняли видео на песню Up & Up.