Британская группа Coldplay во второй раз сняла клип в Киеве
Об этом пишет The Village Ukraine.
Над видео работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года.
На первых кадрах можно увидеть ЖК Chicago Central House возле станции метро Олимпийская. После этого в видео появляются Старовокзальная улица, ТЦ Украина и Premier Hotel Lybid.
Также в клипе присутствуют машины с шаурмой, мафы, магазины и аптеки.
Политическую антиутопию на трек Trouble In Town сняла ирландская режиссер Айофе МакАрдл, известная по сотрудничеству с группой U2.
Маски специально для видеоработы Coldplay изготавливали в Лондоне.
Это уже не первый клип Coldplay, над которым работала украинская компания Radioaktive Film. Ранее они вместе с днепровской студией Gloria FX сняли видео на песню Up & Up.
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