Арсений Яценюк о переговорах в Минске: Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе

12 марта, 2020, 10:26

Новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников

Такое убеждение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Такой новый" диалоговый площадка ", говорит он, будет включать представителей Нормандского формата и" стороны конфликта ", - отметил Яценюк.

«Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украину как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк подчеркнул, что диалог урегулирования должен происходить с реальным агрессором, а не его марионетками: «Иначе этот процесс не будет конца».

«Судя по словам Дмитрия Козака, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников», - отметил лидер «Народного фронта».

По его мнению, согласие официального Киева на такое предложение означает провал мирных намерений Президента Владимира Зеленского.

«Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства», - написал Арсений Яценюк.

«Мы хотим настоящего мира и требуем от России выполнения всех ее обязательств.

Игры с «новыми инициативами» пусть они оставят при себе. Мошенников надо вовремя останавливать », - подчеркнул лидер« Народного фронта ».