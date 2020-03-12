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Espreso.tvОбщество$ 25 за баррель: Саудовская Аравия готовится залить Европу дешевой нефтью, - Bloomberg

$ 25 за баррель: Саудовская Аравия готовится залить Европу дешевой нефтью, - Bloomberg

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу с большой скидкой, по цене 25 долларов за баррель

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель. Издание пишет, что так европейский нефтяной рынок "превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Рияд или Москвой".

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Напомним, цены на нефть обвалились на фоне срыва сделки ОПЕК + об ограничении добычи и угроз Эр-Рияда устроить ценовую войну на нефтяном рынке.

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