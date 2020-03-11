Знаменитый тренер дал неутешительный прогноз на бой Ломаченко с Лопесом
11 марта, 2020, 13:47
Американский тренер Бадди Макгрит заявил, что Теофимо Лопес победит Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Vringe.com .
По словам Макгрита, который является членом Международного зала боксерской славы, в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) он предпочитает американца.
"Я выбираю Теофимо. Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо", - сказал Макгрит.
Украинец Василий Ломаченко является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международная боксерская федерация) /
- 18 февраля стало известно, что Василий Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса 30 мая в Нью-Йорке.
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