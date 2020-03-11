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Espreso.tvСпортЗнаменитый тренер дал неутешительный прогноз на бой Ломаченко с Лопесом

Знаменитый тренер дал неутешительный прогноз на бой Ломаченко с Лопесом


фото: Getty Images
Американский тренер Бадди Макгрит заявил, что Теофимо Лопес победит Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам Макгрита, который является членом Международного зала боксерской славы, в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) он предпочитает американца.

"Я выбираю Теофимо. Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо", - сказал Макгрит.

Украинец Василий Ломаченко является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международная боксерская федерация) /

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