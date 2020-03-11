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Espreso.tvСпортЗнаменитый белорусский футболист Глеб завершил карьеру

Знаменитый белорусский футболист Глеб завершил карьеру

Знаменитый белорусский полузащитник Александр Глеб объявил о завершении игровой карьеры

Об этом сообщает Трибуна.

38-летний белорус является воспитанником минского "Динамо". За свою игровую карьеру он становился победителем Лиги чемпионов 2008/09 в составе "Барселоны", а также чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Кроме "Барсы" Александр Глеб защищал цвета лондонского "Арсенала", немецких "Вольфсбурга" и "Штутгарта" и белорусского БАТЭ.

Хавбек был лучшим ассистентом Бундеслиги в 2005 году и 6 раз признавался футболистом года в Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008).

В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов. Всего за карьеру Глеб сыграл 639 матчей, забил 49 голов и отдал 103 результативных передачи.

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