Зеленский уволил Чернышева с должности главы Киевской ОГА

11 марта, 2020, 10:31

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

"Уволить Чернышева Алексея Михайловича из должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Согласно указу №76 / 2020 Зеленский возложил временное исполнение обязанностей председателя Киевской ОГА на Василия Володина.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на ВОЛОДИНА Василия Геннадьевича", - говорится в сообщении.

Володин родился 15 апреля 1979 года в с. Корсунка Черкасской области. В 2001 году получил высшее образование, закончив Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности "Международные отношения", квалификация "Специалист по международным отношениям. Переводчик".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия "Укрфермерпостач". В 2003-2004 гг. Занимал должности заместителя директора ООО "Торговый дом" Дивиком "и ООО" Группа компаний "УКРАГРО" (по совместительству).

В марте 2004 года начал работу на государственной службе с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения управления и деятельности департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010 год работал в Госагентстве Украины по инвестициям и инновациям.

В 2010 году Володин стал заместителем гендиректора госпредприятия "Государственная инвестиционная компания". В 2011 году - заместителем председателя наблюдательного совета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".

С 2012 до 2019 года занимал должность директора департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Согласно распоряжению председателя Киевской ОГА от 20 декабря 2019 №217-к Володина назначен на должность заместителя председателя областной государственной администрации. До назначения на должность заместителя председателя Киевской облгосадминистрации исполнял обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".