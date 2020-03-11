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Espreso.tvОбществоЗеленский представил нового министра обороны Тарана

Зеленский представил нового министра обороны Тарана

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в церемонии представления руководящему составу Минобороны и Генштабу министра обороны Украины Андрея Тарана

Сообщает Еспресо.TV .

"Я имею честь представить нового министра обороны Украины Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и очень ответственная миссия. Поэтому я поздравляю Вас и в то же время желаю сил, выдержки, стального духа", - сказал Зеленский.

Также глава государства пожелал уважения новому министру обороны от каждого военного Украины.

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"Говоря о приоритетах работы Министерства обороны, я хотел сказать, что считаю главным - необходимость обеспечить высокую обороноспособность Украины, способность ВСУ предоставлять соответствующий отпор нападающему", - сказал Таран.

 

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