Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА

11 марта, 2020, 15:53

Об этом говорится в указе №74 / 2020 на сайте президента.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей главу Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

По данным Общественного Роман Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.