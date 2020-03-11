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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Сумской ОГА

Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко

Об этом говорится в указе №74 / 2020 на сайте президента.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей главу Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

По данным Общественного Роман Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

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