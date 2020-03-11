 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗакрытие школ и садиков не спасет от коронавируса, - Инна Совсун

Закрытие школ и садиков не спасет от коронавируса, - Инна Совсун

Инициатива правительства о введении карантина в учебных заведениях Украины из-за коронавируса не повлияет на уменьшение темпов распространения эпидемии

Такое мнение высказала народный депутат Украины от фракции "Голос" Инна Совсун в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Я понимаю, что это, конечно, является определенным конфликтом интересов. С одной стороны, педагогов, которые хотят предоставлять качественное образование детям. И конечно, в этом контексте 3-недельный перерыв для детей в середине учебного года не будет способствовать улучшению учебных результатов", - заявила нардепка .

Инна Совсун также добавила, что, с другой стороны, есть вопросы охраны здоровья граждан Украины - как детей, так и взрослых. Однако не стоит забывать, что коронавирус является наиболее опасным для людей пожилого возраста.

"В первую очередь надо думать, каким образом ограничить возможность распространения коронавируса среди старших граждан", - добавила народный депутат.

Госпожа Совсун также отметила, что нет уверенности, что закрытие учебных заведений является первичным механизмом противодействия распространения смертельного вируса в Украине.

Народный депутат выразила обеспокоенность влияния карантина на учебный процесс.

"Эти 3 недели выпадут из учебного процесса. Ни школы, ни университеты не готовы к полноценному внедрению дистанционного обучения ... Дети, которым 6, 10 или 12 лет дома сами осилить учебную программу не смогут", - отметила Инна Совсун.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать