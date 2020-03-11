Закрытие школ и садиков не спасет от коронавируса, - Инна Совсун

11 марта, 2020, 22:15

Инициатива правительства о введении карантина в учебных заведениях Украины из-за коронавируса не повлияет на уменьшение темпов распространения эпидемии

Такое мнение высказала народный депутат Украины от фракции "Голос" Инна Совсун в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Я понимаю, что это, конечно, является определенным конфликтом интересов. С одной стороны, педагогов, которые хотят предоставлять качественное образование детям. И конечно, в этом контексте 3-недельный перерыв для детей в середине учебного года не будет способствовать улучшению учебных результатов", - заявила нардепка .

Инна Совсун также добавила, что, с другой стороны, есть вопросы охраны здоровья граждан Украины - как детей, так и взрослых. Однако не стоит забывать, что коронавирус является наиболее опасным для людей пожилого возраста.

"В первую очередь надо думать, каким образом ограничить возможность распространения коронавируса среди старших граждан", - добавила народный депутат.

Госпожа Совсун также отметила, что нет уверенности, что закрытие учебных заведений является первичным механизмом противодействия распространения смертельного вируса в Украине.

Народный депутат выразила обеспокоенность влияния карантина на учебный процесс.

"Эти 3 недели выпадут из учебного процесса. Ни школы, ни университеты не готовы к полноценному внедрению дистанционного обучения ... Дети, которым 6, 10 или 12 лет дома сами осилить учебную программу не смогут", - отметила Инна Совсун.