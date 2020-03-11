Яценюк: Убежден, что Зеленский не хочет стать последним президентом Украины. Власти знать, что Путин - враг

11 марта, 2020, 09:44

Новая власть недооценивает риски, связанные лично с Владимиром Путиным и путинской Россией, ведь мир с РФ может быть только на условиях Путина

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ" 10 марта.

"Условие Путина одна - сдавайтесь. А в какой форме: в форме Минских соглашений, "Нормандии" или двустороннего диалога - это техника. Стратегия Путина остается неизменной. Его стратегия, его внутреннее убеждение, и его миссия, которую он сам себе нарисовал, направления противолежащим задачей Украинского государства. Наша задача - сохраниться как государство, иметь независимую Украину. А его задача - поглотить Украину и войти в мировую историю как новый российский император ", - отметил он.

Он отметил, что не видит такого масштаба понимание в новой украинской власти и обратился к нынешним чиновников.

"Путин никогда не пойдет вам на какие уступки. Как только вы начнете заигрывать с ним, он это увидит как четкий сигнал слабости", - сказал Яценюк.

Самое важное для нынешней власти сегодня, подчеркнул лидер НФ - "знать о том, что режим Путина - это враг, и с этого строить всю стратегию": "Если путинская Россия - это враг, нам нужны союзники. Не дай Бог вы хотя бы немного в сторону голову вернете от Запада, это сразу используют в том числе и наши недруги на Западе, чтобы сказать: "это же украинское решение, давайте снимем санкции (из России), это же Украина начала договариваться с Путиным, почему же мы должны бороться за Украину ? "

Арсений Яценюк отметил необходимость держать экономическую стабильность в Украине ", ведь надо финансировать армию и надо быть финансово независимыми": "Путин понимает: в случае кризиса, в случае отсутствия (программы по) МВФ он - ключевой бенефициар украинского дефолта".

Лидер НФ подчеркнул важность военного сотрудничества со странами-членами НАТО: "Говорят, что НАТО нас не ждет. Но я знаю точно, что если не стучать, эти двери никогда не откроют".

Он отметил, что снимать с повестки дня вопрос дальнейшей российской военной интервенции против Украины вообще нельзя.

"Именно поэтому один из ключевых элементов безопасности украинского государства является украинская армия. То есть у нас есть санкционный компонент, внешняя политика, внутренняя экономическая и политическая стабильность Украины. И у нас армия, которая защищает каждого украинского гражданина", - подытожил Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли президент Зеленский "дать слабину" в переговорах, Арсений Яценюк отметил: "Я не предполагаю, что он может дать слабину. Потому что это кончится драмой для Украины. Я убежден, что он не хочет войти в историю Украины как последний украинский президент ".