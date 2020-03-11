Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос" и представил свою преемницу

11 марта, 2020, 21:28

Нардеп Святослав Вакарчук больше не возглавляет партию "Голос"

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Сегодня, 11 марта, съезд партии "Голос" выбрал нового руководителя партии - лучшего управленца из команды Киру Рудык. Это назначение - ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису , недостаток принятой стратегии в борьбе с Россией. Нас ждут непростые времена ", - сообщил Вакарчук.

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду.

"Я как лидер буду продолжать развитие партии. Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", - сказал Вакарчук.

Он отметил, что его миссия в политике - "политическое провайдерство".