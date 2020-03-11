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Espreso.tvОбществоВакарчук сложил полномочия главы партии "Голос" и представил свою преемницу

Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос" и представил свою преемницу


фото: https://t.me/GolosZmin
Нардеп Святослав Вакарчук больше не возглавляет партию "Голос"

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Сегодня, 11 марта, съезд партии "Голос" выбрал нового руководителя партии - лучшего управленца из команды Киру Рудык. Это назначение - ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису , недостаток принятой стратегии в борьбе с Россией. Нас ждут непростые времена ", - сообщил Вакарчук.

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду.

"Я как лидер буду продолжать развитие партии. Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", - сказал Вакарчук.

Он отметил, что его миссия в политике - "политическое провайдерство".

 

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