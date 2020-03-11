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Espreso.tvОбществоВ Италии из-за карантина женщина вынуждена жить с телом мужа, который умер от коронавируса

В Италии из-за карантина женщина вынуждена жить с телом мужа, который умер от коронавируса

В Италии мужчина умер дома от коронавируса, а его жена не может покинуть дом, тело также не могут забрать из-за карантина

Итальянская женщина не смогла покинуть свой дом, где находился тело ее мужа, из-за карантинных ограничений. Об этом заявил мэр Боргето-Санто-Спирито Джанкарло Канепа, передает CNN.

"Мужчина, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус, скончался в понедельник в 2:00 утра по местному времени", - сообщили в СМИ.

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Такие ограничения ввели согласно карантинным протоколом. Поэтому никто не мог подходить к телу. Канепа добавил, что человек отказался от госпитализации, что и привело к такой ситуации.

"Сейчас самое важное - думать об этой леди, осталась наедине с телом своего мужа. Никто не может подойти близко, чтобы помочь ей и утешить ее. Надеемся, это быстро решится. Наши мысли с ней и о том, что она переживает", - сказала соседка вдовы.

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