В Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в продаже персональных данных

Об этом сообщает ZDnet .

"Американские чиновники заявляют, что Фирсов руководил платформой Deer.io с момента ее запуска в октябре 2013 года", - говорится в сообщении.

По данным издания, Фирсов будет привлечен к суду в Нью-Йорке до конца этой недели. Ему могут быть предъявлены обвинения в содействии торговле людьми и торговле похищенной информацией.

Deer.io представляет собой платформу-конструктор интернет-магазинов, которая стала особенно популярной среди хакеров. Издание сообщает, что впервые претензии к сайту появились в 2016 году. Тогда представитель Deer.io отказался комментировать информацию о продаже ворованной информации и заявил, что платформа работает в соответствии с российским законодательством и готова блокировать по требованию "Роскомнадзора" сайты, которые продают персональные данные.

В ФБР заявляют, что они просмотрели более 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer.io, и обнаружили магазины, продающие доступ к взломанным учётным записям, взломанных серверов и личной информации (PII), таких как имена, номера социального страхования, даты рождения и др. адреса жертв.