В НБУ заявили о "запасе прочности" для сдерживания вызванных "нервными настроениями" скачков на рынке валют

11 марта, 2020, 23:05

Национальный банк Украины заявил о наличии "достаточного запаса прочности" для сглаживания резких колебаний курса валют, вызванных "нервными настроениями"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд, и мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - заявили в НБУ.

11 марта регулятор с этой целью продал около $350 млн, накануне - $270 млн.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено, скорее, психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей ", - отметили в НБУ.

На 12 марта НБУ установил курс гривни на уровне 25,62 грн / $ и 29,05 грн / евро. В начале недели, 9 марта, доллар стоил 24,74 грн, евро - 27,69 грн.