В НБУ заявили о "запасе прочности" для сдерживания вызванных "нервными настроениями" скачков на рынке валют
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд, и мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - заявили в НБУ.
11 марта регулятор с этой целью продал около $350 млн, накануне - $270 млн.
"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено, скорее, психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей ", - отметили в НБУ.
На 12 марта НБУ установил курс гривни на уровне 25,62 грн / $ и 29,05 грн / евро. В начале недели, 9 марта, доллар стоил 24,74 грн, евро - 27,69 грн.
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