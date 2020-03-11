В налоговой анонсировали переаттестацию сотрудников
Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов в интервью УНИАН.
"На сегодня мы занимаемся формированием комиссии, разрабатываем тестовые задания и в ближайшее время начнем аттестацию. Начнем с руководителей подразделений как центрального аппарата, так и руководства территориальных аппаратов налоговой ", - сообщил Верланов.
К переаттестации работников налоговой приобщают правоохранителей. В частности, в правоохранительные органы направляют запросы в отношении сотрудников налоговой: так будут проверять наличие информации о недобросовестных действиях налоговиков.
Основанием для переаттестации могут стать подозрения на причастность работников налоговой к схемам по уклонению от уплаты налогов, а также по возврату налога на добавленную стоимость. В то же время сейчас, по словам Верланова, проблем с возмещением НДС нет: этот процесс автоматизирован.
Сергей Верланов отмечает, что, в отличие от таможни, налоговая пока план по поступлениям в бюджет перевыполняет.
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